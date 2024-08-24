محافظ الدقهلية: تشغيل موقف دكرنس الحضارى على مساحة 4 آلاف متر وإزالة القديم

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت تشغيل موقف دكرنس الحضاري الجديد، بعد الانتهاء من تجهيزه والمقام علي طريق دكرنس المنصوره، وأمر بإزالة الموقف القديم نهائياً والكائن بأحد شوارع المدينة لتخفيف الضغط علي شوارع المدينة ومنع التكدسات المرورية ، والتقي بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و محمد صلاح مدير إدارة المتابعه بالمحافظه، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة ، والعقيد سامح عبدالوهاب وكيل إدارة المرور بالدقهليه ، والدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس .

وأشار المحافظ، إلي أن إنشاء وتشغيل موقف دكرنس يأتي ضمن خطة المحافظة لنقل كافة المواقف العشوائية من داخل المدن للحد من التكدسات المرورية داخل شوارع المدن وتحسين الصوره البصريه للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن .

وأوضح اللواء مرزوق بأن الموقف تم انشائه علي مساحة 4 آلاف متر مربع ويستوعب سيارات 8 خطوط داخليه و خارجيه والتي تضم 546 سياره ، ويتكون الموقف من 22 باكيه و 20 محل ومسجد ودورات مياه سيدات ورجال ومبني إداري واستراحات للركاب ومزود بعدد 16 كاميرا مراقبه، مضيفا تم تشغيل 25 سياره سرفيس داخل المدينة بتعريفه موحده 3 جنيه لربط كافة شوارع المدينة بالموقف الجديد ونقل المواطنين من والي الموقف لتخفيف العبء عن المواطنين ، مشيرا إلي انه سيتم زيادة عدد سيارات السرفيس الي 25 سياره خلال ايام .

ووجه اللواء مرزوق لمدير عام المواقف بالمحافظه ووكيل إدارة المرور ورئيس مجلس مدينة دكرنس بمتابعة أعمال التشغيل داخل الموقف علي مدار 24 ساعه، وتذليل جميع العقبات وتلقي شكاوي المواطنين وحلها وبحث ودراسة جميع المشاكل التي تواجه السائقين ، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأمر المحافظ بسرعة الإنتهاء من إزالة الموقف القديم نهائياً اليوم ورفع كافة نواتج الهدم وتطوير ورفع كفاءة الموقع القديم لتحسين الصوره البصرية للمواطنين المقيمين بمنطقة الموقف القديم .



