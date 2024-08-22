محافظ الدقهلية يدشن مبادرة لخفض الأسعار بالمولات التجارية ومنافذ بيع اللحوم

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس بتدشين مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية واللحوم لمحاربة الغلاء بعدد من المولات التجارية ومنافذ بيع اللحوم بمدينة المنصوره، تحت إشراف مديرية التموين بالدقهليه، حيث تم تدشين المبادرة بعدد من المولات وهم (كارفور - جملة ماركت - المحلاوى ـ وكالة المنصورة - منافذ مواطنون ضد الغلاء لبيع اللحوم)، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم عن الأسعار داخل المبادرة.

جاء ذلك بحضور على حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، و محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، ووائل السنوسى مدير منافذ مواطنون ضد الغلاء بالمنصورة.



وقال اللواء "مرزوق" إنه تم تطبيق المبادرة على مختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعدد من المولات والمحلات التجارية تحت إشراف مباشر لمديرية التموين والتى ستستمر ايضا لنهاية شهر أغسطس.

وأشار اللواء "مرزوق" إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفى المقدمة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات.



كما وجه اللواء "مرزوق" بالتصدى لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها وحدوث أزمة غلاء فى المعيشة مما يترتب عليه إضرار بالاقتصاد الوطني.