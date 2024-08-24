اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 10:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لمحبي لحوم النعام.. تعرف على أهم 7 فوائد لتناولها

السبت، 24 أغسطس 2024 09:35 م
لمحبي لحوم النعام.. تعرف على أهم 7 فوائد لتناولها النعام
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على سعد على، نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، إن تناول لحم النعام من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية، معددا فوائدها فى:

1:من فوائد لحم النعام أنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم، وبذلك يحافظ على صحة القلب ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

2:يحتوى لحم النعام على نسبة دهون قليلة،  وبالتالى لا يساعد على زيادة الجسم، ولكنه يحافظ على رشاقته ويحد من تراكم الدهون.

3:يعتبر لحم النعام من اللحوم الخفيفة على المعدة وبالتالى سهل الهضم ولا يسبب الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمى.

4: نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية فإن لحم النعام يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض والعدوى.

5: يحتوى لحم النعام على نسبة كبيرة من الحديد وبالتالى يعالج فقر الدم ويعزز صحة الجسم.

6:يعمل على تنشيط الجسم وتقوية العضلات والمفاصل، كما أنه يقوى الاعصاب .

7: يحتوى لحم النعام على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتقوية الذاكرة وتنشيطها.

 







لحم النعام

فوائد لحم النعام

لحوم النعام

الطب البيطري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة