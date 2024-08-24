لمحبي لحوم النعام.. تعرف على أهم 7 فوائد لتناولها

كتبت آية دعبس

قال الدكتور على سعد على، نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، إن تناول لحم النعام من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية، معددا فوائدها فى:

1:من فوائد لحم النعام أنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم، وبذلك يحافظ على صحة القلب ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

2:يحتوى لحم النعام على نسبة دهون قليلة، وبالتالى لا يساعد على زيادة الجسم، ولكنه يحافظ على رشاقته ويحد من تراكم الدهون.

3:يعتبر لحم النعام من اللحوم الخفيفة على المعدة وبالتالى سهل الهضم ولا يسبب الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمى.

4: نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية فإن لحم النعام يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض والعدوى.

5: يحتوى لحم النعام على نسبة كبيرة من الحديد وبالتالى يعالج فقر الدم ويعزز صحة الجسم.

6:يعمل على تنشيط الجسم وتقوية العضلات والمفاصل، كما أنه يقوى الاعصاب .

7: يحتوى لحم النعام على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتقوية الذاكرة وتنشيطها.