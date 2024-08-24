طلاب كلية الآداب جامعة دمنهور في رحاب مدينة العلمين للمشاركة في فعاليات مهرجان "العالم علمين"

تواصل جامعة دمنهور برعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور ماجد شعلة - قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة و جامعة دمنهور، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور / كريم همام - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

ضم الوفد 50 طالبًا من مختلف الأقسام، وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك الموسيقى والفنون الجميلة ومعرض للفنون التشكيلية، وكرة القدم الخماسية، كما استمتع الطلاب بمسابقات ودية ترفيهية مع طلاب جامعة الإسكندرية أعقبه حضور حفل بالمسرح الروماني بالعلمين الجديدة، يعقبه جولة حرة للطلاب في مدينة العلمين.



من جانبه أكد الأستاذ الدكتور/ ماجد شعلة دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، وحرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس على مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات لدورها في دعم وبناء شخصياتهم وتنمية درجة الوعي لديهم، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تذليل جميع الإجراءات وتسخير كافة الامكانات للوفد المشارك لكي يظهر بالمظهر المشرف.



وأعرب طلاب آداب جامعة دمنهور عن سعادتهم البالغة للمشاركة في مهرجان "العالم علمين" مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعزز لديهم قيم الانتماء والوعي بأهمية التنمية المستدامة، ومعرفة حجم الإنجازات الغير مسبوقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ناصحين زملائهم بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات.



جدير بالذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الشباب المصري بالتطورات التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة في بيئة تضاهي كبرى المدن العالمية، و كذا تشجيع الإبداع بين الشباب المصري وتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة، حيث يشهد المهرجان تنظيماً رائعاً و تنوع ثقافي كبير، إذ تشارك مجموعة من الجامعات الحكومية في فعاليات مختلفة ومتنوعة، بهدف تكثيف الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتعزيز وعي الطلاب وبناء شخصياتهم وإظهار مواهبهم في مختلف الأنشطة والمجالات.



ويوفر المهرجان للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد نموذجاً للتنمية الحضرية الحديثة في مصر.