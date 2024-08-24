اليوم السابع
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ضبط 3 أطنان أسمدة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالشرقية

السبت، 24 أغسطس 2024 12:12 م
ضبط 3 أطنان أسمدة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالشرقية المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية خلال حملات تموينية بصان الحجر، ذلك في إطار تكثيف الحملات  التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبطت إدارة تموين صان الحجر برئاسة  محمد عبدالله نوفل  سيارة نصف نقل محملة بكمية من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5111 جنح صان الحجر وتم التحفظ على كمية قدرها 3 طن سماد نترات.
 







الشرقية

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