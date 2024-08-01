وصول 650 طنا من الأسمدة الزراعية لدعم 6500 مزارع فى 9 مراكز بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن وصول 650 طن من الأسمدة الزراعية، منهم 450 يوريا و250 طن نترات لدعم المزارعين، وتلبية احتياجاتهم بعدد من مراكز المحافظة كمرحلة أولي .

وأشار اللواء مرزوق إلي أنه هناك تنسيق كامل مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة لتقديم كافة الدعم للمزارع الدقهلاوي لكون الدقهلية حصالة مصر الزراعية والتي تنتج كافة المحاصيل الزراعية والخضار والفاكهة وهي الأولي في زراعة الصوب الزراعية مما يستدعي وجود كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية في الجمعيات.

وأوضح المحافظ بأنه سيتم توزيع الأسمدة علي عدد 9 مراكز وهم "بلقاس - شربين - منية النصر - بني عبيد - تمي الأمديد - المنزلة - طلخا - أجا" ويستفيد منهم عدد 6,500 مزارع .

وقرر اللواء "مرزوق " تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية للإشراف علي توزيع الأسمدة علي المزارعين من خلال الجمعيات.

ووجه " المحافظ " بتوزيع الأسمدة الزراعية علي المزارعين بكل شفافية وعدالة والتأكد من صرفها لمستحقيها، ومراجعة سجلات الحيازات الزراعية الفعلية ومطابقة انواع الزراعات المسجله بالجمعيات ومطابقتها بالواقع للتأكد من صرف الأسمدة علي الوجه الصحيح.

وأشار اللواء مرزوق إلي أن الهدف من أعمال اللجنة هو ضمان عدم التلاعب في صرف الأسمدة والاتجار بها في السوق السوداء من خلال التجار وضياع حق المزارع في دعم الدوله له.

كما وجه المحافظ بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من يتلاعب في صرف الأسمدة، ومن يثبت إتجاره بها في السوق السوداء ، لأن هذا حق المزارع الذي منحته الدوله إياه وقامت بدعم الأسمدة من أجل تنمية الزراعة وزيادة الإنتاج من أجل حدوث اكتفاء ذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية .

ومن جانبه أوضح المهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة، أنه تم توزيع 3,200 طن أسمدة في اليوم الأول وجاري حصر الجمعيات التي بها فائض من الأسمدة وتوزيعها علي الجمعيات التي في احتياج الي الأسمدة لأن هناك بعض المناطق الزراعية نسبة زراعة الخضار والصوب الزراعية أكبر بكثير وهو ما يتطلب كميات كبيرة من الأسمدة.