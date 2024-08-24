ضبط طن دقيق مدعم وأسطوانات بوتاجاز داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة علي المخابز البلدية المدعمة، للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بشن عدة حملات مكبرة بالمحافظة؛ للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والمخازن والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملة تموينية بالتعاون مع رئيس مباحث التموين، أسفرت عن ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم، و87 أسطوانة بوتاجاز مدعمة داخل أحد المخازن بعزبة المنشار "الكيلو 7" بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كذلك أسفرت الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، اليوم السبت، عن تحرير 110 محضرًا تموينيًّا أثناء المرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز، تضمنت تحرير 20 محضرًا لعدم إعلان المخابز عن مواعيد التشغيل، 30 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، تحرير 27 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، تحرير 2 محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 2 محضر توقف عن الإنتاج، تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بجانب تحرير محضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه في 2 طن دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق.

بالإضافة لتحرير محضر للبيع بأزيد من السعر، 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، بجانب ضبط 40 كيلوجرام من مجزئات الدواجن وكبد غير مدون عليها أي علامات وبيانات تفيد مصدرها.

ووجه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعر عادل.

