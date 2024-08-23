ضبط 7 أطنان أرز وبقوليات ومستلزمات عطارة بدون فواتير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة، للحفاظ على حق المواطنين فى الحصول على الدعم.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بشن حملة مكبرة بمدينة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 6500 رغيف خبز بلدى مدعم (ما يعادل 9 شكائر دقيق)، محملة على سيارة نقل أمام أحد المخابز، للتصرف فيها بما يخالف القانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط 7 اطنان من الأرز، الحبوب، البقوليات، ومستلزمات العطارة، محملة على سيارة نقل بدون فواتير تفيد مصدرها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بالإضافة لتحرير 35 محضرًا تموينيًا أثناء المرور على المحال التجارية والمخابز، تضمنت تحرير محضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضر امتناع عن بيع سلع (سجائر)، محضر للبيع بأزيد من السعر، 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر حيازة سلع مجهولة المصدر، و6محاضر عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة لتحرير محضر ذبح خارج السلخانة (13 كيلوجرام لحمة مذبوحة خارج السلخانة ويظهر عليها علامات الفساد).

بالإضافة لتحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل "لوحة"، تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجن، تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر للتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق.

ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطنى الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذى تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعرٍ عادل.