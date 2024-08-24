اليوم السابع
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صحة كفر الشيخ: تشغيل تجريبى لخدمة فصل الصفائح الدموية ببنك دم مستشفى دسوق

السبت، 24 أغسطس 2024 07:06 م
صحة كفر الشيخ: تشغيل تجريبى لخدمة فصل الصفائح الدموية ببنك دم مستشفى دسوق خدمة فصل الصفائح الدموية ببنك دم مستشفى دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، عن بدء التشغيل التجريبى لفصل الصفائح الدموية من أكياس دم المتبرعين ببنك دم مستشفى دسوق العام.

 

كما أفادت الدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم بالطب العلاجي بالمديربة، بأن الخدمة تُقَدم لحالات نقص الصفائح الدموية، مثل حالات مرضى الكبد والحضان، وحالات السرطان التى يتم معالجتها بالـ Chemotherapy "العلاج الكيماوي"، وكذلك حالات النزيف.

 

يأتى ذلك فى إطار سعى مديرية الصحة بكفر الشيخ لتوفير الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ بتوجيهات واللواء علاء عبد المعطى محافظ كفرالشيخ.







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