صحة بنى سويف تطلق مبادرة "20 دقيقة تنقذ حياة" لتعزيز دور بنوك الدم

بنى سويف هانى فتحى

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بنى سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف مبادرة "20 دقيقة تنقذ حياة"، لتعزيز خدمات القطاع في المحافظة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة السياسية لرفع كفاءة ومستوى الخدمات الصحية للمواطنين ،والتي توفر دعما لمحور الاستثمار في الإنسان في المقام الأول.

أوضحت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور بنوك الدم في توفير الدم ومشتقاته للمرضى، خاصة الحالات الطارئة والمزمنة، وتأمين المصابين في الحوادث والكوارث، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن ، تتمثل في "توفير كيس دم ومشتقاته بشكل آمن وكافٍ وفعّال".

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تعتمد خطة العمل في المبادرة التي تشرف عليها إدارة الطب العلاجي بالمديرية (مسئولي ملف بنوك الدم)، بتنفيذ زيارات لقرى ومراكز المحافظة، والوصول إلى المتبرعين في أماكن تجمعاتهم وعمل حملات توعوية وندوات تثقيفية عن أهمية التبرع بالدم ، وحث المواطنين على أهمية دورهم الوطني والإنساني بمشاركتهم في حملات التبرع بالدم، تحت شعار "20 دقيقة تنقذ حياة".