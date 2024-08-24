جولة مفاجئة لرئيس حي غرب المنصورة على المخابز البلدية

الدقهلية - سارة الباز

قام أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم السبت، بجولة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق حي غرب المنصورة؛ للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ولقاءهم، والاستماع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، وفيما يخص جودة الخبز، والنظافة، وأسعار السلع والمنتجات، وتم خلال الجولة تحرير محضر مخالفة الموازين، ومحضر نظافة بحضور إلهام نافع، مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار.

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملات على المخابز مستمرة؛ لعودة الانضباط إليها، ووصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على ظاهرة الإتجار بالخبز المدعم في السوق السوداء، ولضمان جودة رغيف الخبز المقدم وصرفه لمستحقيه من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية، والشروط المطلوبة في رغيف الخبز، و أن الأولوية لحاملي البطاقة الواحدة، لافتا إلى أن أقصى حد للصرف هو بطاقتين للمواطن الواحد؛ لضمان عدم حدوث أي ازدحام، أو تكدس أمام المخابز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ببناء الإنسان المصري، وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة، والتواجد الميداني بين المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، ومشاكلهم، والعمل على حلها، والتأكد من تقديم الخدمات لهم.



