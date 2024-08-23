جامعة المنصورة: وضع حجر أساس امتداد مستشفى الطوارئ الجديد نهاية أغسطس الجاري

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة عن أنه سيتم تدشين، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء امتداد مستشفى الطوارئ الجديد بالتعاون مع وزارة الصحة نهاية شهر أغسطس الجاري.

وقال أن المبنى الجديد سيحقق إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة، حيث سيسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ للعمل على تخفيف الضغط عن كاهل مستشفى الطوارىء بالجامعة، والتي تقدم كافة خدمات الرعاية الطبية العاجلة لحالات الحوادث، والإسعافات الأولية لمرضى الحالات الحرجة، وتوفر كافة الفحوصات المتكاملة لمواطني، ومصابي الحوادث لما يزيد عن 200 ألف حالة سنوياً، ويتم داخلها إجراء نحو 15 ألف عملية سنوياً لإنقاذ مرضى الحوادث والحالات الحرجة، بمحافظة الدقهلية ومحافظات إقليم الدلتا.

و أكد على أن المشروع سيضيف قدرة استيعابية 230 سريرا، تضم 170 سريرا لإقامة المرضى داخلياً، و 50 عناية مركزة، و 10 غرف عمليات مجهزة بنظام الكبسولات؛ ليصبح إجمالي عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ 460 سريرا.

جدير بالذكر أن مشروع امتداد مستشفى الطوارئ الجامعي هو إنشاء لمبنى جديد مجاور لمبنى المستشفى الحالي، ومقام على مساحة 1500 مترا مربعا، ويضم بدروم خدمات أساسية، وطابق أرضي، وتسعة طوابق علوية متكررة تحتوى على: طابق كامل لاستقبال الطوارئ، بالإضافة لطابقين مخصصين لوزارة الصحة، وطوابق للعمليات، والعناية المركزة، والإفاقة، والمعامل، والإقامة الداخلية، والخدمات المساعدة، كما يضم طابق خاص باستقبال مرضى مركز الكلى، واستقبال لمرضى طوارىء طب الأسنان، إلى جانب ما تضمه من وحدات تشخيصية، وخدمية تضم بنك الدم المركزي، مجموعة معامل متكاملة، وحدات الأشعة: (الأشعة العادية – الأشعة المقطعية – الرنين المغناطيسي).

يأتى قيام جامعة المنصورة بتنفيذ مشروع مبنى الطوارئ الجديد في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي، وريادتها المحلية في منظومة الخدمات الطبية، وتوفير سبل الرعاية الصحية للمواطنين من خلال مجموعة متكاملة من المستشفيات الجامعية، والمتخصصة، والمتكاملة فيما بينها، كما تسعى الجامعة لتنفيذ رؤية مصر 2030 فى الاهتمام بصحة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة على أعلى مستوى بمواصفات عالمية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.