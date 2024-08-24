اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الثانية.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

السبت، 24 أغسطس 2024 09:00 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى مكتب تنسيق
محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم السبت، إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.

وكان السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، ناشد طلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى سواء بإدخال الرغبات من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية المعلن عنها والمتوفرة داخل عدد من الكليات مع توفير فنيين وموظفين مدربين على استخدام موقع التنسيق الإلكترونى لمساعدة الطلاب فى عملية إدخال الرغبات، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى المتاح استخدامه على مدار 24 ساعة.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات حتى مساء اليوم السبت وفقا للجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق.







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