اليوم السابع
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تعليم الإسماعيلية: لا شكاوى اليوم من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

السبت، 24 أغسطس 2024 01:03 م
تعليم الإسماعيلية: لا شكاوى اليوم من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تعليم الإسماعيلية
الإسماعيلية-صبرى غانم

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قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن غرفة العمليات بديوان عام المديرية تتابع عن كثب سير العمل بامتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة، والتى انطلقت اليوم السبت.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أن المديرية تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات مع غرف العمليات المشكلة بادارة شمال التعليمية 
وأضاف أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  من تجهيز اللجنة وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة حرصا على حسن  سير العمل وانضباطه.

واطمأن وكيل الوزارة، على انتظام دخول الطلاب ووصول أوراق الأسئلة للجنة سير الإمتحانات بمدرسة السادات الثانوية العسكرية.

يذكر أن عدد  الطلاب من لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى 119 طالب وطالبة  على مستوى المحافظة بالشعبيتن العلمية والأدبية، حيث يؤدى الطلاب المستهدفين اليوم الامتحان بمادة اللغة العربية (شعبة عامة ) بدأت 9 صباحا وتنتهى 12ظهرا ، والتربية الدينية تبدأ 12.30 وتنتهى 2ظهرا .







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