رئيس جامعة قناة السويس يتابع سير العمل داخل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

واصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جولاته التفقدية داخل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة جامعة قناة السويس .

رافق رئيس الجامعة الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وكان في استقبالهم بمكتب التنسيق الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور تامر حسنين المشرف على التنسيق الإلكتروني.

وخلال التفقد اطلع رئيس الجامعة على آخر المستجدات وتابع تنفيذ التوجيهات المنظمة وآليات استقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة الأهلية وأولياء أمورهم داخل مدرجات وقاعات مبني كلية الصيدلة، حيث يتم استقبال الطلاب لكل كلية في مدرج منفصل مع توفير دعم فني للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بمراحل التقديم وحل كافة المشكلات على الفور.

وقام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتفقد كافة المدرجات التي تضم الطلاب المتقدمين لكل كلية على حدة وأجري حواراً مفتوحاً مع الطلاب وأولياء أمورهم ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات، مؤكدا أهمية مساعدة الطلاب وتوفير كافة المعلومات اللازمة لهم لتسهيل عملية التقديم، لافتا إلى أن هناك العديد من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل المختلفة، تم تدشينها تماشياً مع رؤية وأهداف الدولة المصرية.

فيما أكد الدكتور عادل حسن أن العمل مستمر داخل مكتب التنسيق حتى الإنتهاء من مراجعة أصول مستندات جميع الطلاب المتقدمين الكترونيا ، لافتاً إلى أنه يتم إعلان أسماء الطلاب المقبولين تباعاً وعلى جميع الطلاب المتقدمين مراجعة الموقع يومياً لمعرفة المستجدات، مشيراً إلى أن الترشيح يعتبر لاغياً بعد مرور 48 ساعة عمل داخل مكتب التنسيق.

موضحاً أن التقديم الإلكتروني لايزال متاحاً لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، وكليات الهندسة ، والتمريض ، والعلوم الصحية ، التجارة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية حتى السبت الموافق 24 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة حداد أن مكتب التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لا يعمل خلال يومي الجمعة والسبت ، ولا تحتسب من الفترة المحددة لتسليم المستندات، لافته إلى أنه سيتم بدءا من الأحد الموافق 25 أغسطس العمل داخل مكتب التنسيق من التاسعة حتى الثانية ظهراً.

فيما أوضحت الدكتورة سهير أبو عيشه أن الطالب يقوم بسداد القسط الأول من المصروفات من خلال فيزا كارد ، أو من خلال الحسابات البنكية الخاصة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في البنك الأهلي وبنك مصر ، لافته أن جامعة قناة السويس لديها فروع لهذه البنوك داخل مقر الجامعة.

وأضاف الدكتور تامر حسنين، المشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن التقديم يمكن عبر الرابط التالي:

https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/ninu_main.aspx)،

وللتعرف على خطوات التقديم عبر رابط الفيديو التالي: https://youtu.be/G-WoEIN-D7M).

وفي ذاك السياق - واصل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقره بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس تلقى أصول مستندات الطلاب، ودفع مصروفات القسط الأول.

