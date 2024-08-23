وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع CITY PARK بالمدينة الشبابية بأبى قير

الإسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بوضع حجر الأساس الخاص بإنشاء مشروع CITY PARK بالمدينة الشبابية بأبي قير ، على مساحة 2250 متر، وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي تنفذها الوزارة بجميع المحافظات.

وأشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الشباب والرياضة في العمل بصفة مستمرة لتحسين تقديم الخدمات المختلفة لأبناء محافظة الإسكندرية، مؤكداً على عمق العلاقات القوية والوثيقة بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، وهو ما يساهم في التطوير المستمر والسريع لمختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة وتستضيفها المحافظة.

ومن جانبه؛ تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير للفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على دعمه المستمر وتعاونه المثمر في العديد من الجوانب منذ توليه محافظاً للإسكندرية والمساهمة في تحقيق هذا المشروع الهام، الذي يخدم قطاع عريض من مرتادي المدينة الشبابية وكذلك القاطنين في المنطقة المجاورة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التزام الوزارة بمواصلة العمل على تطوير المشروعات الشبابية والرياضية في كافة محافظات الجمهورية، بما يلبي طموحات الشباب ويدعم رؤيتنا لبناء مجتمع أكثر صحة ونشاطًا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المشروع، الذي يمتد على مساحة 2250 مترًا مربعًا، كجزء من خطة الوزارة الشاملة والمستمرة لتوفير مساحات ترفيهية آمنة ومرافق متعددة الاستخدامات تخدم أهالي المنطقة، حيث سيتم إنشاء منطقة ملاهي آمنة وحمام سباحة نصف أوليمبي وصالة جمباز وأربع ملاعب خماسية ونادي صحي وقاعة مناسبات، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية وترفيهية متكاملة، تعزز من جودة حياة الشباب والعائلات في الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة - مدير الإدارة المركزية للمدن الشبابية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور أسعد الكيكي عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور وليد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور ياسر غنيم عميد كلية التربية الرياضية بمطروح، والدكتور إسلام أمين وكيل كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.



