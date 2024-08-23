هيئة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه خلال هذه الأيام درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام بمعدل درجة أو درجتين.

ولفتت الدكتورة منار غانم إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل متوقع انخفاض طفيف لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى على سبيل المثال 35 درجة ولكن يظل ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب فى إحساسنا بالأجواء الحارة .

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه مع بداية شهر سبتمبر متوقع أن تقل درجات الحرارة ونسب الرطوبة بشكل تدريجى ولكن حتى نهاية شهر أغسطس ومع وجود نسب الرطوبة فى الأجواء يستمر شعورنا بالارتفاعات فى درجات الحرارة .

وتابعت أنه من المتوقع مع بداية سبتمبر أن تبدأ منخفضات جوية فى طبقات الجو العليا توزيع نسب الرطوبة وانخفاضها بشكل تدريجى ونبدا نشعر بفرق ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى وانخفاضات فى درجات الحرارة الصغرى أيضا .

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.