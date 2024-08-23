ضوابط حكومية مشددة لمعالجة التكدس بمعبرى أشكيت وأرقين بالسودان

بورتسودان (أ ش أ)

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى الدكتور جبريل إبراهيم، ضوابط مشددة لمعالجة تكدس البضائع الحالى بمعبرى أشكيت وأرقين ووضع الحلول الجذرية لمعالجة مشكلة التكدس بما يمنع تكرارها مستقبلا.

وذكر بيان لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم :" أن اجتماعا موسعا عقد بمقر الوزارة بمشاركة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، ووزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، ومحافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين ، ووكيل التخطيط بوزارة المالية الدكتور محمد بشار، وكافة الأطراف الحكومية المعنية - لوضع الضوابط الأساسية المنظمة لحركة الصادرات والواردات بالمعبرين وتشديد الإجراءات المصرفية اللازمة لتنظيمها بهدف ضمان دخول عائدات الصادر في النظام المصرفي وضبط الاستيراد بالإجراءات المصرفية وضمان استيفاء الواردات لكافة الشروط الملزمة لدخولها وفق احتياجات البلاد مع تفعيل آليات حماية السوق المحلية .

وتم الاتفاق في الاجتماع على تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية للمعالجة الميدانية لمشكلة التكدس بالمعبرين وفقا لقانون الجمارك على أن يتم تفريغ البضائع خلال شهر واحد من مباشرة فريق العمل لمهامه .

كما تم الاتفاق على ضبط النظام الإداري والفني بالمعبرين وتزويده بالكوادر البشرية المختصة بغرض المعالجة الجذرية لمشكلة التكدس وضمان عدم تكرارها مستقبلا.