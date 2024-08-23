شركة بترول تنفذ مناورة للاستعداد لحالات الحريق بالمستودعات

كتبت مروة الغول

نفذت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)- إحدى شركات قطاع البترول- مناورة (نشوب حريق وهمى مخطط بأحد المستودعات) ورفع حالة الطوارئ للمستوى الثالث بخطة الطوارئ العامة للشركة وذلك بمشاركة اللجنة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

في إطار استراتيجية وزارة البترول لدعم السلامة وتنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية بالعمل على جاهزية وكفاءة الأفراد والمعدات للتعامل مع حالات الطوارئ.

وتضمنت المناورة تنفيذ سيناريو إخلاء طبي بواسطة سيارة إسعاف ومحاكاة للتوجيهات من غرفة الطوارئ داخل موقع الشركة، والتنسيق مع اللجنة الجغرافية لإرسال دعم خارجي ووصول سيارة إطفاء من شركة الإسكندرية للبترول ثم طلب مساعدة أخرى ووصول سيارة إطفاء من شركة مصر للبترول.



مناورة بشركة أموك

وأظهرت المناورة الاستعداد الجيد والمتميز للعاملين بالشركة وفاعلية التنسيق وسرعة الاستجابة بين شركات البترول الشقيقة بالمنطقة الجغرافية، كذلك بينت القدرة على تنفيذ المهام وتوفير جميع الامكانيات لتعزيز معايير الأمان والسلامة ودقة التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة

وتابع تنفيذ المناورة من خلال غرفة الطوارئ الثانية كل من الكيميائى علاء أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول، ورئيس اللجنة الجغرافية للمنطقة البترولية بالإسكندرية، و لدكتور عمرو لطفي رئيس شركة أموك، ومسئولى السلامة والصحة المهنية فى المنطقة الجغرافية بشركات (الإسكندرية للبترول وايلاب و مصر للبترول).

وأشاد الكيميائي علاء أمين والحضور بالمستوى العالي لتنفيذ فعاليات المناورة وإدارة حالات الطوارئ على مستوى احترافي يتناسب مع القدرات الفنية والإدارية لقطاع البترول.



إطفاء حريق وهمي بمستودى لشركة أموك

وفي نهاية المناورة، أكد الدكتور عمرو لطفى أن الهدف من المناورة تحقيق افضل فهم واستجابة لتنفيذ خطط الطواريء و رفع درجة التأهب وسرعة الاستجابة، و الالتزام بتطبيق اعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وللتأكد من سلامة الأفراد والمعدات وأصول الشركة.

وهنأ "لطفي"، جميع المشاركين بنجاح المناورة، وطلب تقريرا مفصلا عن أعمال المناورة للوقوف علي الدروس المستفادة ونقاط الضعف التي اظهرتها لدراستها والعمل على معالجتها حيث أوضح أن التعرف على نقاط الضعف والدروس المستفادة هو الهدف الأكبر للمناورة.