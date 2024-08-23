سعر الذهب بمصر يتجاهل ارتفاع البورصة العالمية وعيار 21 يستقر عند 3465 جنيها

كتب إسلام سعيد

تجاهل سعر الذهب في مصر، تطورات البورصة العالمية بعد ارتفاع أسعار الذهب العالمية فوق 2500 دولار، ليستقر الذهب في مصر عند نفس مستويات افتتاح سوق الذهب في مصر.

الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3983 جنيها.

عيار 21 يسجل 3465 جنيها.

عيار 18 يسجل 2987 جنيها.

الجنيه الذهب 27880 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتحقق الأوقية 1% إلي بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول السنوية، حيث أشار إلى أنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية وهو ما ساهم في دعم الصعود للذهب.

في ذات السياق ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 2547 دولارًاارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى انخفاض أسبوعي.

كما شهد الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة انتعاش قبل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

قام التجار بتسعير تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بالكامل، مع احتمال بنسبة 76% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية، وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية السبائك غير المدرة للعائدة.