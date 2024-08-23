ارتفاع الذهب العالمي فوق 2500 دولار بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، لتحقق الأوقية صعودًا بنسبة 1%، بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في ندوة جاكسون هول السنوية، بعدما أعلن أنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية وهو ما ساهم في دعم الصعود للذهب.

في ذات السياق ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 2547 دولارًا، وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى انخفاض أسبوعي.

كما شهد الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة انتعاش قبل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

قام التجار بتسعير تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بالكامل، مع احتمال بنسبة 76% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعوديـة. تميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية السبائك غير المدرة للعائدة.



