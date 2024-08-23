حملة تموينية على المخابز لمراقبة الالتزام بالمعايير والمواصفات فى بلقاس

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عن شن حملة تموينية لضبط المخالفات بمدينة بلقاس ضمن جهود مديرية التموين المكثفة؛ لتشديد الرقابة على المخابز، ومراقبة الالتزام بالمعايير والمواصفات.

وأوضح أن إدارة الرقابة التموينية قد قامت، اليوم الجمعة، بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة محمد زغلول، مدير الإدارة يرافقه المفتش أحمد عراقي؛ للمرور على المخابز في دائرة مركز بلقاس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 مخالفة متنوعة، منها: 3 مخالفات نقص وزن (من 9 إلى 25 جرامًا)، و 5 مخالفات عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للخبز، و 4 مخالفات تصرف في الدقيق المدعم، و 3 حالات مبيعات وهمية بإجمالي 4450 رغيفا، ومخالفة عدم وجود قائمة، ومخالفة توقف بدون إذن، ومخالفة نقص وزن للدقيق الوارد إلى المستودع.

وأكد على أن مديرية التموين مستمرة في التصدي لكل من يحاول التلاعب بقوت المواطن؛ لضمان جودة، ووفرة الخبز المدعم للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.