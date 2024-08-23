توفير كافة الخدمات.. إقبال على شواطئ مصيف بلطيم فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتوافدت أعداد كبيرة؛ للاستمتاع بشواطئ المدينة الـ6، في ظل تواجد 110 منقذين منتشرين بطول الشواطئ، وتوفير كافة الخدمات بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وحرص المواطنون على الاستمتاع بطبيعة مصيف بلطيم الخلابة، وصفاء مياه البحر، وصوت أمواجه، هربًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، ما أدى إلى زيادة نسبة الإشغالات بالشقق والفنادق المصيفية، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبه، أكد هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار توفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين، مع تشديده على أهمية الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ لضمان سلامتهم.

وكلف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الدورية لجميع الشواطئ والإنذار المبكر، والتأهب لأي تغيرات مناخية، قد تؤثر على سلامة المصطافين، وإصدار التحذيرات المبكرة للمصطافين في حال وجود أي مخاطر، مع تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على جميع الشواطئ.



اقبال على مصيف بلطيم



جانب من الاقبال على مصيف بلطيم