محافظ أسيوط يكرم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى

أسيوط-هيثم البدرى

كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بعد القرار الوزارى بنقله وكيلا للوزارة بمحافظة جنوب سيناء.

وأهدى المحافظ وكيل الوزارة درع المحافظة لجهوده المخلصة خلال الفترة الماضية ومشاركته في الفعاليات ودفع وتيرة العمل بمديرية التضامن الاجتماعي وتعاونه المثمر مع المحافظة والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات للمواطنين وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً.

وأشاد المحافظ بدور مجدي نجيب خلال فترة تواجده بمحافظة أسيوط وعمله المتميز متمنياً له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، مشيراً إلى حرص الدولة على تكريم مثل هذه النماذج المتفانية في عملها تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لغيرهم للاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعمل وخدمة الوطن.

كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قراراً بندب مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط لوكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء على أن يتم ندب محمد حسين ليكون وكيلاً للوزارة بأسيوط والشيماء عبد المعطي وكيلاً للمديرية بالمحافظة.