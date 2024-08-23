توصيات هامة على مزارعى الزيتون مراعاتها خلال أغسطس وسبتمبر

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- في حالة الرى بالتنقيط هذه الأشهر يجب الاهتمام بتوفير مياه الرى للحصول على محصول وفير وثمار جيدة المواصفات ونمو جيد لحمل محصول العام القادم.

2- يتم الرى خلال شهر أغسطس كل يوم 6 مرات أسبوعيا أما خلال شهر سبتمبر يكون الرى 3 مرات – أسبوعيا وزيادة عدد النقاطات للأشجار الكبيرة فيكون عدد الخراطيم 2 حول جذع الشجرة فى كل خرطوم 2 نقاط ليكون عدد النقاطات على الجانبين ويكون الخرطوم بعيدا عن جذع الشجرة بمسافة نصف متر على الأقل.

3- يضاف حمض الفوسفوريك كل 15 يوما بمعدل 1 لتر للفدان.

4- في الأراضى الرملية يتم زيادة معدل الرى بنسبة 25% ويضاف على مرتين يوميا.

5- يكون الاستهلاك اليومي من مياه الري تبعا لعمر الأشجار.

6- تعطى الأشجار في شهر أغسطس الجرعة الثالثة من التسميد النيتروجينى بمعدل 40 جرام سلفات نشادر.

7- للشجرة رية ورية يضاف 1.25 كجم سلفات بوتاسيوم/ للفدان ريه وريه وهذه الإضافة هامة جدا لزيادة حجم الثمار وعدم إضافتها يكون الثمار في حالة سيئة وصغيرة الحجم.