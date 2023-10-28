قطاع استصلاح الأراضي: حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بمنطقة شرق القناة

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، حصاد محصول الزيتون بمنطقة شرق القناة في مساحة 6000 فدان ومتوسط الإنتاجية 3 طن للفدان، مشيرا إلى أن الاصناف الزيتون المنزرعة في شرق القناة هي انواع البيكول والكوناكي والكورتينا والبنزلينوا.

وأشار إلى ان مراقبة شرق القناه تضم منطقة سهل الطيينه بمحافظة بورسعيد ومنطقة جنوب القنطرة بالإسماعيلية واجمالي مساحتها 125 الف فدان منزرعة بكافة المحاصيل من بينها الزيتون.

وأضاف عبدالعال ان إجمالي الإنتاج حوالي 18000 طن من زيتون المائدة بشرق القناة يتم تجميعها لأسواق الإسماعيلية .

ويوجد مزرعة للعصر علي البارد علي ترعة الشهيد المغربي بزمام جمعية الشهيد الحاوى في شرق القناة بطاقة إنتاجية 50 طن للساعة .

وتابع أن اجمالي مساحة الزيتون حوالي 44 ألف فدان في الأراضي التابعة للقطاع على مستوى الجمهورية .

وفي سياق متصل يواصل قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الارز في المناطق التابعة للقطاع مشيرا إلى حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة اعلاف المواشى مما يحقق لهم عائد اقتصادي مربح ومنع الحرق للحفاظ على البيئة من التلوث.