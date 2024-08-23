تنسيق المرحلة الثانية 2024.. غدا آخر موعد لتسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

محمد صبحى

يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية، اليوم الجمعة، تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لليوم الرابع على التوالى منذ انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثانية، يوم الثلاثاء الماضى.

وبحسب الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق لأعمال تنسيق المرحلة الثانية، من المقرر أن يغلق موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات مساء غدا السبت.

وكان أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أمس الخميس، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالعام الجامعى الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 250 ألف طالب وطالبة.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجارى، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلى المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكترونى، كما يُتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصى على مدار الـ24 ساعة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على الدليل الإرشادى الموجود على موقع التنسيق الإلكترونى والذى أعده مكتب التنسيق؛ لكى يتعرف الطلاب على خطوات تسجيل الرغبات والإرشادات العامة التى يجب اتباعها لتسجيل الرغبات بشكل صحيح.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التى أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة لمساعدتهم فى كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى وموقعها الإلكتروني.