تعليم كفر الشيخ يحصد 4 مراكز على مستوى الجمهورية فى الأخصائى المثالى

كفر الشيخ-محمد سليمان

حصدت 4 أخصائيات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي، ضمن مسابقات المكتبات على مستوى الجمهورية، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وخالد بدر الدين، موجه عام المكتبات.

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فقد حصلت المديرية على مركز أول في المرحلة الثانوية، ومركز ثاني في المرحلة الثانوية، ومركز ثالث في المرحلة الإعدادية، ومركز ثالث في المرحلة الابتدائية،

وأضاف عبدالله، ففي مجال النشاط المكتبي، حصلت الإخصائية، رشا أمين عبد المجيد عيسى، بمدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفي مجال النشاط المكتبي للمرحلة الإعدادية، حصلت الإخصائية، مي السعيد أحمد الفيومي، بمدرسة النجاح الإعدادية بنات، على المركز الثالث، وفي مجال تغيير شكل المكتبة الحالي عن المكتبة التقليدية، حصلت الأخصائية مروى فؤاد الصاوي، بمدرسة بيلا الثانوية الفندقية، على المركز الثاني، كما حصلت نسمة شفيق السيد خلف، بمدرسة المثلث الابتدائية الجديدة، بإدارة الرياض، على المركز الثالث.



نتيجة الاخصائي المثالي على مستوى الجمهورية



نتيجة مسابقة الإخصائي المثالي