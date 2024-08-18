وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem، اليوم الأحد، بمركز التطوير التكنولوجى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي،، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، وشملت الاختبارات المجالات التاليه، اختبار في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العقلي.

يذكر أن الاختبارات ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 أغسطس، وللتقديم لمدارس المتفوقين فلابد من توافر الشروط، ومنها أن يكون الطالب، مصري الجنسية، ولا يزيد عمره عن 18 عاما، وحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2023-2024، ومجموع درجات الطالب «274.5» درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

ومن بين الشروط أن يكون مجموع درجات الطالب «266» درجة فأكثر بنسبة تعادل «95%» من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم»، وألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن «252» درجة فأكثر بنسبة «90%» بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

والمستندات المطلوبة بمدارس المتفوقين 2025، أصل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد، وصورة شهادة الميلاد المميكنة، و2 صورة شخصية حديثة للطالب معتمدة على استمارة التقدم، وإيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد، وإرفاق صورة طبق الأصل من استمارة مجموع درجات الطالب في شهادة إتمام التعليم الأساسي في العام الدراسي أو بيان نجاح معتمد مرفقا بصورة من شهادة الميلاد للطالب والإيصال الدال على سداد الرسوم على أن يكون هؤلاء الطلاب مستوفين الشروط الالتحاق للاختبارات المقررة، وتسلم كافة الأوراق والكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها الإدارة العامة للامتحانات.