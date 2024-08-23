تطوير مستشفى كفر الشيخ العام.. تجديد 11 غرفة عمليات أبرزها

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مستشفى كفر الشيخ العام، تجديد 11 غرفة عمليات، منهم 2 للنساء والتوليد، وغرفة جراحة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، كما تم تجديد الأسقف بالكامل من كشافات وأرضيات، وحوائط والأبواب للحصول على أفضل خدمة للمرضى، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطى، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور محمد العدولى، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير المستشفى.

كما تم تحويل بنك الدم التخزينى بالمستشفى لبنك دم تجميعى، وتم تفعيل جلسات فصل البلازما بوحدة الكلى مرة آخرى، كما تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من إلى 117سريرا، وتم إصلاح جهاز (CARm) بالعمليات للوصول إلى أعلى خدمة للمرضى، وتم إصلاح وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسى، وتوفير جهاز تخدير دياثيرمى بالعمليات، وإصلاح جهاز الأشعة المقطعية الثانى بقسم الأشعة، وتم الاتفاق على توفير بعض الأجهزة الهامة من الوزارة، وقسطرة قلب جديدة، ورنين مغناطيسى جديد (3 تيسلا) ايكو، و جهازين سونار، وجهاز (CARM) جديد، وجهاز بانوراما أسنان.