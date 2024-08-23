"المواطنة الرقمية".. مبادرة وزارة الاتصالات لحماية الأطفال على الإنترنت

كتبت هبة السيد

نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنشطة ومبادرات متعددة لحماية الأطفال على الإنترنت منها مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت.

وتهتم المبادرة بشكل خاص بتمكين الأطفال والشباب من التنقل في الفضاء الرقمي بأمان مع دعمهم بالمهارات اللازمة للحماية من الأخطار الإلكترونية، ومساعدتهم على الفهم الكامل لتداعيات ونتائج سلوكهم عبر الإنترنت، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

أنشطة مبادرة المواطنة الرقمية:

• تطوير المحتوى المتخصص باللغة العربية من خلال المنصة الإلكترونية (واعي. نت).

• التدريب وإعداد الكوادر التدريبية المتخصصة.

• تنفيذ ندوات للتوعية ورفع الوعي المجتمعي.

• التشبيك وإقامة الشراكات مع الجهات الدولية "يونيسيف" والحكومية " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ومراكز الشباب، ومكتبات مصر العامة، والجمعيات الأهلية.

وتم تدريب 1000 طفل حتى الآن من خلال ورش عمل تفاعلية بالمدارس ومكتبات مصر العامة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، كما تم تدريب عدد 1300 من الآباء والمسئولين عن تنشئة الأطفال من خلال ندوات التوعية.

وفي إطار المسئولية المجتمعية، أطلق موقع وجريدة اليوم السابع حملة إعلامية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، حيث أصبحت المنصات الرقمية اليوم من الوسائل المستخدمة لنقل المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة ذات التأثير الضار على الأطفال والشباب، ولعل الجانب الأكثر إثارة للقلق هنا هو التهديد الذي يشكله الاستغلال والانتهاك الجنسيين عبر الإنترنت، إذ أصبح الاتصال بالضحايا المحتملة ومشاركة الصور وتشجيع الآخرين على ارتكاب الجرائم في متناول مرتكبي الجرائم الجنسية للأطفال اليوم أكثر من أي وقت مضى.