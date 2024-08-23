جامعة قناة السويس تعلن الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الأول للعام 2024-2025

الإسماعيلية-صبرى غانم

اكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تحديث الكتاب الإلكتروني ليصبح تفاعليًا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير أدوات التعليم لتلبية متطلبات العصر الرقمي.

جاء ذلك بالتزامن مع عقد الإجتماع الدوري لمجلس التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات، ومديري عموم القطاع.



واستهل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المجلس بتقديم تهنئته للوكلاء الجدد في كليات الصيدلة، التمريض، المعهد الفني للتمريض، والتجارة.



كما عبر عن تقديره وشكره للوكلاء السابقين على جهودهم المتميزة خلال فترة عملهم، بدء المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم باشر المجلس أعماله بعرض الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد.



حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في 28 سبتمبر 2024، وتكون إجازة نصف العام من 25 يناير حتى 6 فبراير 2025.

كما شدد الدكتور محمد عبد النعيم على ضرورة الانتهاء من تجهيز وصيانة المدرجات والمعامل، بالإضافة إلى استكمال مستلزمات المعامل والأجهزة، لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة.

ناقش المجلس أيضًا الاستعدادات للامتحانات الفصل الدراسي الصيفي ودور سبتمبر، ووجه بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الامتحانات والرصد وإعلان النتائج قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وعرض المجلس خطة الأنشطة الطلابية المقترحة للفصل الدراسي الأول.

وأقر المجلس الإطار الاسترشادي لقواعد الكتاب الإلكتروني للعام الجامعي 2024-2025، لضمان تماشيها مع أحدث المعايير الأكاديمية، وفقاً لما هو معلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وفي نهاية المجلس قدم الدكتور محمد عبد النعيم الشكر لوكلاء الكليات على جهودهم المواصلة متمنياً عام دراسي ناجح حافل بالإنجازات على الصعيدين التعليمي والأنشطة المتنوعة.







