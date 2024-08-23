ارتفاع نشاط مصافى التكرير فى دول آسيا والمحيط الهادئ بدعم من تحسن الطلب

كتبت -مروة الغول

ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "انخفاض نشاط مصافي التكرير الأوروبية على خلفية بداية موسم الصيانة المكثفة وضعف النشاط الصناعي، وتراجع متطلبات قطاع النقل - لا سيما وقود الطائرات، وانخفاض متطلبات التدفئة بسبب الطقس المعتدل على غير المعتاد في مثل هذه الفترة من العام.

وتابع التقرير، أن مصافي التكرير الأوروبية تحاول الحفاظ على إمدادات جيدة في السوق المحلية وسط التأثير السلبي للتطورات الجيوسياسية على جانب العرض.

وأضاف التقرير، أنه في المقابل، ارتفع أداء نشاط مصافي التكرير في دول آسيا والمحيط الهادئ بدعم من تحسن الطلب على معظم المنتجات النفطية في كوريا الجنوبية وأستراليا، والانتعاش الطفيف في قطاع الخدمات وتحسن قطاع التصنيع في اليابان إلى جانب التعافي المطرد في الحركة الجوية ونشاط التنقل وزيادة الطلب على المواد الأولية في صناعة البتروكيماويات.