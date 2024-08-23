أسعار الذهب العالمية تتراجع من مستويات قياسية مع التركيز على خفض الفائدة

واشنطن - أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لكنها تراجعت من مستويات قياسية وصلت إليها في الجلسة السابقة، مع ترقب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، الذي قدم بعض الدعم للدولار الأمريكي.

وأوضح موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد في نسخته باللغة الإنجليزية، أن المعدن الأصفر سجل ارتفاعات قياسية في وقت سابق الأسبوع الجاري وسط قناعة متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنه بينما تراجعت الأسعار وسط بعض عمليات جني الأرباح، إلا أن الذهب ظل يحظى بطلبات شراء جيدة نسبيًا.

وسجل سعر التسليم الفوري للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 2495.52 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة المنتهية في شهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.6% لتصل إلى 2530.70 للأوقية، كما أن أسعار التسليم الفوري انخفضت بصورة طفيفة خلال الأسبوع الجاري بعد أن وصلت مستوى قياسيا مرتفعا 2531.72 دولارا للأوقية.

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في وقت لاحق اليوم، يتوقع أن يقدم خلالها المزيد من المؤشرات بشأن خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعارها اليوم، متعافية من أداء أسبوعي متوسط، حيث سجل سعر التسليم الفوري للفضة ارتفاعًا بنسبة 0.73% ليصل إلى 29.26 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.35% ليصل إلى 4.1625 دولار للأوقية، كذلك ارتفع سعر معدن البلاتين بنسبة 0.67% ليصل إلى 960.10 دولار.