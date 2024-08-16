إنقاذ 63 حالة من الغرق وتسليم 114 طفلا تائها إلى ذويهم برأس البر

دمياط معتز الشربيني

شهدت شواطئ رأس البر، اقبالا متزايدامن المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة ؛ وذلك برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة.

ويجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وتكثيف الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ونظافة.

وتم اليوم تسليم عدد 114 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد 63 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير ؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر .

كما قامت الوحدة المحلية، بأعمال رفع المخلفات والقمامة وكنس الرمال بشوارع وشواطئ المدينة ؛ وذلك في إطار خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة بجميع المناطق وتقديم أفضل الخدمات المواطنين، وذلك في ضوء توجيهات د. أيمن الشهابي محافظ دمياط.