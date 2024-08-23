إحباط عملية تهريب بمنطقة عسكرية عازلة فى تونس

وكالات

تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة بولاية تطاوين جنوب شرقى تونس في عملية مشتركة مع وحدة من الحرس الديواني من إحباط عملية تهريب داخل المنطقة العسكرية العازلة بمنطقة تيارت.

وأفادت السلطات بأنه تم خلال العملية مصادرة أكثر من 100 ألف علبة سجائر مهربة على متن 4 سيارات لا تحمل لوحات منجمية وعلى متنها 9 أشخاص يحملون جنسية أجنبية.

ووفق السلطات التونسية فقد قدرت القيمة الإجمالية للبضاعة المصادرة بمليون دينار (حوالي 330 ألف دولار).

وأكدت أنه تم تحرير محضر حجز مشترك في الغرض من قبل الحرس الديواني.