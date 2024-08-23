أحمد يعقوب: جهود التحالف الوطنى تستهدف دعم جميع شرائح المجتمع (فيديو)

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تستهدف دعم كافة شرائح المجتمع المصرى عبر مساندة الفئات الأكثر احتياجا وتتسم بالشمولية والوصول بالخدمات لمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن مسار الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016 يتوازى مع مسار الحماية الاجتماعية، موضحاً أهمية تكامل المبادرات التنموية مع مبادرة حياة كريمة بمراحلها الثلاث والتى تستهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية المقدمة لنحو 60 مليون مواطن فى مختلف محافظات الجمهورية والريف المصرى.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن حجم مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى بلغ 636 مليار جنيه وهو فى زيادة مستمرة بنسب تصل إلى 25% خلال السنوات الماضية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

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