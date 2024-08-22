وزارة العمل: حملات للتفتيش على منشآت بالبحر الأحمر والمنيا

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة نظمت حملة مكثفة للتفتيش على مديرية العمل بالبحر الأحمر، شملت إدارة الرعاية ومكاتب العمل التابعة لها، تهدف الحملة إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ودليل إجراءات التفتيش الصادر بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006، والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون، لاسيما تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحقوق العمال، واستيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم بين العاملين بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.

وشملت الحملة القيام بجولات تفتيش ميدانية على عدد كبير من المنشآت التابعة لدائرة عمل المكاتب، حيث جرى رصد عدد من المخالفات وتسجيل الملاحظات اللازمة، والتوجيه بإزالتها، وفي ختام الحملة، جرى عقد لقاء توجيهي مع مديري ومفتشي المكاتب، تم خلاله مناقشة الملاحظات والمخالفات التي جرى رصدها، وتوجيه المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة والتنبيه على الالتزام بها.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن تلك الحملة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ،الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ،بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع .

وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها الإدارة على المديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات ، للتوجيه وتقديم الدعم اللازم لها ، حتى تقوم بتفعيل دورها فى جميع الملفات الخاصة بعمليات التفتيش على المنشآت وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ،والقاونين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون على أرض الواقع .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، من خلال مكتب عمل مطاى ندوة للتوعية بعنوان "عقود العمل والإجازات والحقوق والواجبات" طبقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، حيث تناولت الندوة شرح عدة موضوعات منها : التعريف بالعامل وصاحب العمل ، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار ، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية ونوعها ، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التي شملها القانون ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار.

وكذلك استقبل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية زيارة ، من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة لمتابعة تنفيذ الدورات التدريبية بمركز التدريب والمرور على الورش التدريبية المنفذ بها حالياً برامج للتدريب بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة على مهن : التفصيل والخياطة ، والتطريز ، وصيانة الحاسب الآلى ، فى ضوء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع مع البرنامج ، والذي يتضمن تدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى والمهن المستحدثة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وتحت إشراف الإدارة المركزية .

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة ، تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ،بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر إحتياجاً على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بـ فرص عمل لائقة ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية.