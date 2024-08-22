وزارة الصحة: توفير 902 ألف شحنة أنسولين مكستارد وتوزيعها خلال 3 أيام

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم توفير أدوية الأنسولين فى السوق بواقع 902.000 من شحنات الأنسولين المكستارد فيال و 126.000 علبة من المكستارد بن فيل وسيتم توزيعها خلال الثلاثة أيام القادمة

وكان أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن أزمة نقص الدواء ستنتهى خلال 3 شهور من الآن، مؤكدا أنه سيتم ضخ مليون عبوة من الأنسولين المستورد خلال الشهر الجارى، مشيرا إلي أن مصر بكافة مصانعها تنتج 4 مليارات عبوة من الدواء سنويا .

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر شركة المهن الطبية، أن مصر تقوم بتصنيع 91% من الأدوية التى تستخدم للعلاج في مختلف التخصصات، مشيرا إلي أن مصر بها 170 مصنع دواء وطنى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن المصانع أصبح متوفر فيها مخزون استراتيجى كبير لاتمام دائرة التصنيع الدوائى، ومنه توفير الدواء في كافة الصيدليات والمستشفيات وتابع الطاقة الانتاجية لمصنع الأنسولين فى شركة المهن الطبية تصل لـ 18 ملايين عبوة سنويا ويقوم حاليا بتصنيع 12 مليون عبوة سنويا.