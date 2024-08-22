ندوة إرشادية عن أضرار بقايا المضادات الحيوية فى الأغذية ببيطرى الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، عن تنظيم ندوة تثقيفية إرشادية توعوية، اليوم الخميس، بعنوان: (بقايا المضادات الحيوية فى الأغذية ذات الأصل الحيوانى وأضرارها على الصحة العامة)، بحضور أكثر من 100 طبيب بيطرى، وباحث، ومهندس زراعى تخصص إنتاج حيوانى من مختلف أنحاء محافظة الدقهلية.

افتتحت الندوة بكلمة للدكتور السيد الحسنين المتولى، وكيل الطب البيطرى بالدقهلية أوضح فيها خطورة البقايا الدوائية عامة، والمضادات الحيوية خاصة على الإنسان، ومجهودات مديرية الطب البيطرى فى الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني؛ للحفاظ على المستهلكين.

وتحدث الدكتور صالح شفيق، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة عن أسباب وجود بقايا المضادات الحيوية فى الأغذية ذات الأصل الحيوانى، والخطر المتوقع، وكيفية المواجهة خاصة مع تزايد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وتناول الدكتور أحمد السباعى، مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطرى مصطلح الصحة الواحدة، وأهمية العمل الجماعى من خلال منظومة واحدة.

وأوضحت الدكتورة منال إمام، مدير إدارة الإرشاد دور إدارة الإرشاد فى رفع الوعى لدى كل فئات المجتمع بخطورة البقايا الدوائية فى الأغذية ذات الأصل الحيواني؛ لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وبرعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات، والدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية البيطرية، وبحضور الدكتور السيد الحسنين، وكيل الطب البيطرى بالدقهلية، والدكتور صالح شفيق، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، والدكتور أحمد السباعى، مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والدكتورة منال إمام، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

جانب من الندوة الإرشادية



جانب من الندوة التوعوية الإرشادية بالطب البيطري



جانب من الندوة التوعوية