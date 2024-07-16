وزير الصحة يكشف تفاصيل مهمة عن قانون تطوير المنشآت الطبية

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أصبح قانون يتم العمل به وتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بة وتابع : القانون يمكن تنفيذة بدون لائحة لأنه اطار عام .

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن 6.8 مليون مواطن فوق سن 65 عاما ويحتاجون رعاية صحية كبيرة وتابع : التأمين الصحى يوسع الخدمات المقدمة للجمهور وأضاف أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفقا لضوابط وتابع القانون ليس خصخصة ولا بيع ولكن يهدف القانون لتعظيم الفائدة منها .

وأضاف أن القانون هدفة تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت وتابع : العالم يتجة الي دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات ولكن بظوابط واستكمل : نحتاج الي شركاء لدعم توفير الخدمات .



ويهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.