مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب العمل على استعادة مقومات الحياة بقطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن قطاع غزة شهد دمارا كبيرا ويجب العمل على استعادة مقومات الحياة بكل مناطقه، ونؤيد مقترح الأمين العام بتنفيذ حملة تطعيم عاجلة لوقف انتشار مرض شلل الأطفال.

وأضاف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن غزة ليست بحاجة إلى مزيد من الأوبئة والموت والمجاعة ويجب السماح بتطعيم 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال، وقطاع غزة واجه تدميرا ممنهجا طال المستشفيات والمنازل والخيام والملاجئ، وتابع أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.