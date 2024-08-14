مندوب فلسطين بمجلس الأمن يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل

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شدد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات صارمة ضد إسرائيل، متهما إسرائيل باستهداف الفلسطينيين وارتكاب الجرائم.



وأعرب منصور - خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول التصعيد الأخير من قبل إسرائيل واستهداف مدرسة التابعين في منطقة حي الدرج في غزة - عن استهجانه لعدم تحرك المجلس لوقف العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن لا شيء يمكن أن يبرر أفعال إسرائيل، التي تتجاهل إدانات المجلس وقراراته.



وأضاف أن المجاعة والمجازر التي يعاني منها الفلسطينيون تُبرر بشكل أيديولوجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون أي أحد فوق القانون إذا قرر المجلس تنفيذ قراراته.



وطالب بفرض عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون.