"معرض إسكندراني منتج" على شاطئ أبطال التحدي لذوي الهمم برأس التين

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بإقامة "معرض إسكندراني منتج" على شاطئ أبطال التحدي لذوي الهمم بمنطقة رأس التين نطاق حي الجمرك، ومن المقرر أن يستمر المعرض من الساعة 4 عصرًا وحتى 12مساءً اليوم لإتاحة الفرصة أمام رواد الشاطئ للاستفادة بالمعرض أطول وقت ممكن.

وذلك في إطار دعم محافظة الإسكندرية للمرأة المعيلة وأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم؛ وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن المهرجان يهدف إلى إقامة معارض تسويقية على شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف مخصصة مجانًا للعارضين من المرأة المعيلة، والأسر المنتجة الأكثر احتياجًا، وذوي الهمم لتقديم الدعم لهم، لافتًا إلى أن المهرجان تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة، وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم على أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المعرض يضم 60 عارض و عارضة، يقومون بعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين أدوات مدرسية، ملابس ،منظفات، مشغولات يدوية، كروشيه، مصنوعات جلدية ، إكسسوارات، مفروشات، وخضراوات مجهزة للطهي، وقد تم اختيار يوم الخميس بسبب أن به أعلى نسب إشغال للشواطئ الأمر الذي يحقق أقصى استفادة للعارضين.