اليوم السابع
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طلاب الفنون الجميلة بالإسكندرية يصممون عمل فنى بشاطىء ذوى الهمم

الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:12 م
طلاب الفنون الجميلة بالإسكندرية يصممون عمل فنى بشاطىء ذوى الهمم طلاب كلية الفنون
الإسكندرية أسماء على بدر

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شارك طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية فى مهرجان نحت الرمال بشاطئ ( ابطال التحدى المجانى لذوى الهمم ) فى إطار احتفال محافظة الإسكندرية بعيدها القومى الـ 72 تحت إشراف الدكتور سعيد بدر الأستاذ بقسم النحت برنامج النحت الميداني- بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

وشارك فى العمل الفنى طلاب بقيم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وهى محمد ايهاب محمد محمد - خريج برنامج ميدانى 2023/2024 محمود ماهر جمعة - الفرقة الرابعة برنامج عام عبد الرحمن محمد عبد المقصود - الفرقة الرابعة برنامج عام نوران أشرف محمد شعبان - الفرقة الرابعة برنامج عام مريم أسامة علي - الفرقة الرابعة برنامج ميدانى بسنت سمير شهوان - الفرقة الرابعة برنامج ميدانى عبد الرحمن سعيد سالم - الفرقة الرابعة برنامج ميدانى.

 

 







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