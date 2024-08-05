طلاب الفنون الجميلة بالإسكندرية يصممون عمل فنى بشاطىء ذوى الهمم

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية فى مهرجان نحت الرمال بشاطئ ( ابطال التحدى المجانى لذوى الهمم ) فى إطار احتفال محافظة الإسكندرية بعيدها القومى الـ 72 تحت إشراف الدكتور سعيد بدر الأستاذ بقسم النحت برنامج النحت الميداني- بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

وشارك فى العمل الفنى طلاب بقيم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وهى محمد ايهاب محمد محمد - خريج برنامج ميدانى 2023/2024 محمود ماهر جمعة - الفرقة الرابعة برنامج عام عبد الرحمن محمد عبد المقصود - الفرقة الرابعة برنامج عام نوران أشرف محمد شعبان - الفرقة الرابعة برنامج عام مريم أسامة علي - الفرقة الرابعة برنامج ميدانى بسنت سمير شهوان - الفرقة الرابعة برنامج ميدانى عبد الرحمن سعيد سالم - الفرقة الرابعة برنامج ميدانى.