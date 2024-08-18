استشارى تغذية تقدم نصائح لمرضى مقاومة الأنسولين.. منها احذر الجوع المستمر

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية، إن مقاومة الأنسولين هو مرض العصر المسبب والمصاحب للسمنة في الأطفال والكبار.

وأوضحت، أن الأنسولين هو هرمون مهمته تنظيم سكر الدم عن طريق توصيل الجلوكوز للخلايا، وبعد الأكل تتحلل النشويات إلى جلوكوز ويكون دور الأنسولين توصيل الجلوكوز للخلايا لتحصل علي الطاقة.

ما هى مقاومة الأنسولين؟

وأكدت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية أن مقاومة الانسولين هى انخفاض حساسية الجسم للأنسولين برغم أن خلايا الجسم تحتاج إلى الجلوكوز المتكون من الأكل إلا أنها عندما يصل الأنسولين و الجلوكوز تقاوم ولا تستخدمه وبالتالي البنكرياس سوف يجد سكر الدم مرتفع فيقوم بإفراز أنسولين أكثر.

وأضافت أن كلا من الأنسولين و السكر يكونان مرتفعان في الدم وبالرغم من ذلك لا تحصل الخلايا على الطاقة التى تحتاجها وهذا يسبب أعراض مقاومة الأنسولين.

وأوضحت الدكتورة إسراء عمران أن أعراض مقاومة الأنسولين تشمل:

-زيادة في حجم محيط الوسط.

-الجوع المستمر لأن لا توجد تغذية كافية واصلة للخلايا مع أن المريض يتناول كميات كبيرة من الطعام.

-نهم الحلويات، لأن البنكرياس عندما يجد سكر الدم عالي يفرز انسولين أكثر الأنسولين عندما يرتفع يؤدي مؤقتا لانخفاض سكر الدم فيحدث هبوط و دوخة ويكون المريض لعدم وجود طاقة في الخلايا.

-تساقط الشعر

- أماكن داكنة علي الجلد خصوصا في الرقبة من الخلف وأماكن الثنيات.

-زوائد جلدية.

وأوضحت أن مرض مقاومة الأنسولين لا يعنى أنك مصاب بمرض السكر لكن مريض مقاومة الانسولين اكثر عرضة للاصابة بالسكر وهو حاليا في مرحلة ما قبل السكر.

وتابعت قائلة أن مقاومة الانسولين تتحسن جدا مع اتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة و بعض الادوية حسب وصف الطبيب.

نصائح لمرضى مقاومة الأنسولين

-ممارسة رياضة المشي على الأقل ٣٠ دقيقة يوميا.

-تجنب العيش الشامي و الفينو و المخبوزات و الحلويات قدر المستطاع.

-أخذ النشويات بكمية أقل و على هيئة حبوب كاملة مثل الأرز البسمتي الشوفان حبه كاملة والبليلة والبطاطا والبطاطس.

-اهتم بالبروتين و الدهون الصحية.

- إذا تم تناول الحلويات تكون بعد وجبه كاملة.

- لا تبدأ اليوم بحلويات أو مخبوزات.

-تابع السكر التراكمي.