اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 05:29 م
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مستشفى المنصورة التخصصى تحصل على شهادة عالمية لجودة التحاليل

الخميس، 22 أغسطس 2024 04:29 م
مستشفى المنصورة التخصصى تحصل على شهادة عالمية لجودة التحاليل الشهادة
الدقهلية - سارة الباز

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حصلت مستشفى المنصورة التخصصي، على شهادة Bio - Rad العالمية لجودة التحاليل بعد عام من الاختبارات الشهرية لنتائج التحاليل، تحت إشراف الدكتورة شروق الإتربي، وهي شهادة تصدرها شركة Bio - Rad ، وتُعرف باسم "شهادة الإنجاز الخاصة بضمان الجودة الخارجية لمعمل الكيمياء"، (Certificate of Achievement)، وتُستخدم للتحقق من دقة نتائج التحاليل بالمعامل.

كما أعلنت مستشفى المنصورة التخصصي عن تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية شاملة أورام: (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم)؛ لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة؛ وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، ويمكن التسجيل في المبادرة عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/anBHM

 

 







مستشفى المنصورة التخصصي

أمانة المراكز الطبية المتخصصة

المنصورة

مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

Bio

Rad

شهادة الإنجاز الخاصة بضمان الجودة الخارجية لمعمل الكيمياء




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