مستشفى المنصورة التخصصى تحصل على شهادة عالمية لجودة التحاليل

الدقهلية - سارة الباز

حصلت مستشفى المنصورة التخصصي، على شهادة Bio - Rad العالمية لجودة التحاليل بعد عام من الاختبارات الشهرية لنتائج التحاليل، تحت إشراف الدكتورة شروق الإتربي، وهي شهادة تصدرها شركة Bio - Rad ، وتُعرف باسم "شهادة الإنجاز الخاصة بضمان الجودة الخارجية لمعمل الكيمياء"، (Certificate of Achievement)، وتُستخدم للتحقق من دقة نتائج التحاليل بالمعامل.

كما أعلنت مستشفى المنصورة التخصصي عن تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية شاملة أورام: (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم)؛ لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة؛ وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، ويمكن التسجيل في المبادرة عبر الرابط التالي:

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