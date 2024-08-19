جراحة طبية دقيقة لحالة نادرة لشابة تأكل شعرها بمستشفى المنصورة التخصصى.. صور

الدقهلية - سارة الباز

استقبلت مستشفى المنصورة التخصصي حالة نادرة لفتاة شابة حضرت إلى الاستقبال، وهي تعاني من آلام حادة بالبطن، وقيئ مستمر؛ نتيجة انسداد معوي.

تم عمل الإسعافات الأولية، والفحوصات اللازمة للمريضة بواسطة أطباء الجراحة العامة، وتبين وجود جسم غريب بالمعدة والأمعاء؛ الأمر الذي تطلب دخول الحالة للعمليات بشكل عاجل؛ لإجراء استكشاف للبطن، وتبين إصابتها بحالة مرضية نادرة جدا تدعي Rupunzel syndrome، وهي عبارة عن حالة طبية نادرة تسببت في انسداد معوي؛ نتيجة أكل المريضة لشعرها، تم تسجيل أقل من 40 حالة فقط خلال الـ55 عاما الأخيرة.

تم التعامل مع الحالة جراحيا، وإزالة كتل الشعر من المعدة، والأمعاء مع إعادة إصلاحهما، وتحسنت حالة المريضة، وتم التعافي بالكامل، وخروج المريضة من المستشفى.

ضم الفريق الجراحي كلا من: الدكتور أحمد عبد المجيد سالم، أخصائي الجراحة، والدكتور محمد عبد القادر، نائب الجراحة، والدكتور محمد ياسر، نائب الجراحة، والدكتور محمد عبد التواب، أخصائي التخدير، وسحر محمد، تمريض العمليات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد فودة، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور محمود دهب، المدير الطبي، والدكتور وائل الشابوري، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد عيد، مدير المستشفى.



كتل الشعر المستخرجة من معدة وأمعاء المريضة



استخراج الشعر من بطن مريضة في حالة طبية نادرة بالمنصورة