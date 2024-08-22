محافظ المنيا يوجه بوضع آليات وحلول عاجلة استجابة لشكاوى المواطنين بـ3 مراكز

المنيا- حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح عويس قاسم رئيس مركز ومدينة مطاى ، أنه تم فحص شكاوى المواطنين بوجود كسر خط مياه بـ"شارع المستودع" خط 10 بوصة، حيث قام رئيس المركز على الفور التواصل مع شركة مياه الشرب وتم توفيق الأوضاع مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية و الانتهاء من إصلاح الكسر و ضخ المياه مرة أخري.

فى ذات السياق، أكدت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها شكوى بـ"حي شرق المدينة " لتضررهم من وجود عطل بالخط الرئيسى لمياه الشرب بـطريق البحر وعلى الفور تم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى وإصلاح العطل مع رد الشئ لأصلة ، إلى جانب الاستجابة لشكوى أخرى من مواطني بقرى "بنى صامت " لوجود بلاعات صرف صحى بدون أغطية، وعلى الفور تم تركيب أغطية بلاعات جديدة واتخاذ اللازم حافظاً على سلامة المارة.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا وخلال اللقاء الجماهيرى بمركز العدوة، قام أحمد خلف رئيس المركز بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين بقرية "صفانية" بتمهيد طريق (صفانية / مرشح المياه) ، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق، ووحدة الرصف بالمحافظة، للحد من الحوادث وحفاظاً على أرواح المارة.