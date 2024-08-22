محافظ المنيا يتابع جهود نظافة مصرف المحيط

المنيا -حسن عبد الغفار

فى إطار متابعته المستمرة لخط سير مصرف المحيط ، كلف اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا رئيس مركز سمالوط بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات على جانبى المصرف، لتعزيز مستوى النظافة والحد من الملوثات حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة الاستمرار في هذه الأعمال بشكل دوري لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشددًا على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المهام على أكمل وجه.

من جانبه، أشار رئيس مركز سمالوط إلى أن حملات النظافة متواصلة وتشمل كافة المناطق المحيطة بالمصرف، مع التركيز على رفع المخلفات أولًا بأول وبشكل كامل.

