اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2024 07:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يتابع جهود نظافة مصرف المحيط

الخميس، 22 أغسطس 2024 06:08 م
محافظ المنيا يتابع جهود نظافة مصرف المحيط جانب من متابعة أعمال تنظيف المصرف
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار متابعته المستمرة لخط سير مصرف المحيط ، كلف اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا رئيس مركز سمالوط بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات على جانبى المصرف، لتعزيز مستوى النظافة والحد من الملوثات حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة الاستمرار في هذه الأعمال بشكل دوري لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشددًا على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المهام على أكمل وجه.

من جانبه، أشار رئيس مركز سمالوط إلى أن حملات النظافة متواصلة وتشمل كافة المناطق المحيطة بالمصرف، مع التركيز على رفع المخلفات أولًا بأول وبشكل كامل.
 







مصرف المحيط

البيئة

رفع المخلفات

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة